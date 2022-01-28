Солнечная энергетика уверенно развивается в Китае
Пекин, 28 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Китае произошли очередные улучшения в сфере производства фотоэлектрической энергии, установленная мощность которой превысила 300 млн кВт, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Национального энергетического управления Китая (NEA), по состоянию на конец 2021 года установленная мощность фотоэлектрической энергии в стране составила 306 млн кВт, седьмой год подряд занимая первое место в мире.
Объем вновь созданных установленных мощностей фотоэлектрической энергии в Китае в прошлом году достигли 53 млн кВт, что делает страну мировым лидером по этому показателю девятый год подряд. Распределенная генерация стала новым этапом в развитии сектора, говорится в сообщении NEA.
Установленная мощность распределенной фотоэлектрической энергии выросла до 107,5 млн кВт или одной трети от общего объема, в то время как в недавно созданной генерации электроэнергии ее доля достигла 55% в прошлом году.
Производство фотоэлектрической энергии в домашних хозяйствах Китая в 2021 году выросло примерно до 21,5 млн кВт, что сыграло важную роль в достижении целей в области пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, отмечает NEA.