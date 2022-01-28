Владивосток, , 07:33 — REGNUM В социальных сетях приморцы обсуждают и критикуют цены на продукты питания.

Помидоры

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В Instagram житель Владивостока опубликовал фотографию с помидорами на прилавке магазина и ценником. За один кг томатов из Узбекистана нужно заплатить 1301 рубль.

«Не покупайте, пусть они сгниют за такую цену», — призвали подписчики.

«Хотела побывать на Камчатке, но Камчатка со своими ценами приехала сама», — написала одна из пользователей.

В целом приморцы пишут, что такие цены неоправданно высоки — на вид помидоры за 1301 рубль от китайских за 200 рублей не особо отличаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурчане возмущены ценами на овощи в столице региона. На дороговизну продуктов питания люди жалуются в соцсетях.

На Сахалине в одном из торговых центров 1 кг помидоров продают по 1116 рублей.

В магазинах Камчатки 1 кг помидоров продают за 800 рублей. Дешевле томатов — шея свиная — 730 рублей за кг.

На Чукотке почти все овощи и фрукты стоят около тысячи рублей и больше за кг.