Ульяновск, , 07:22 — REGNUM В Старокулаткинском районе Ульяновской области конфликт между женщинами завершился возбуждением уголовного дела, в том числе в связи с угрозой убийством. Подозреваемая сослалась на то, что сельчанка распространяет о ней слухи, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением в полицию в отношении знакомой обратилась 48-летняя жительница Старокулаткинского района. Предварительно полиция установила, что к потерпевшей в дом без предупреждения зашла односельчанка и, набросившись, стала душить её, угрожая убийством.

«Женщина оттолкнула незваную гостью. Позднее задержанная пояснила, что у неё личные неприязненные отношения с пострадавшей, так как она якобы распространяет недостоверные слухи о ней», — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверка информации об угрозе убийством и избиении проводилась по заявлению жителя Сурского района. В совершении преступления подозревают 20-летнюю родственницу пострадавшего.

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