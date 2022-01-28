Тегеран, , 08:31 — REGNUM 27 января министр науки Ирана Мохаммад Али Золфигол заявил, что в иранских университетах обучается более 90 000 иностранных студентов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед иранскими СМИ, министр науки Ирана Мохаммад Али Золфигол заявил, что в иранских университетах обучается 90 000 иностранных студентов.

Между тем, заместитель министра науки Салар Амоли отметил, что увеличение числа иностранных студентов связано с повышением рейтинга иранских университетов на международной арене и высоким качеством обучения в Иране.

По его словам, большинство иностранных студентов являются гражданами соседних мусульманских стран.

Заместитель министра подчеркнул, что свыше 40 иранских университетов занимают высокое место среди наиболее престижных университетов мира.

Ранее в 5-летнем плане развития Ирана прогнозировалось, что число иностранных студентов в стране должно увеличиться до 75 000. Вопреки ожиданиям, государству удалось более высокого показателя, благодаря стремительному развитию образовательной сферы в последние годы.