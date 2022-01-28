Тегеран, 28 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 27 января министр науки Ирана Мохаммад Али Золфигол заявил, что в иранских университетах обучается более 90 000 иностранных студентов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Выступая перед иранскими СМИ, министр науки Ирана Мохаммад Али Золфигол заявил, что в иранских университетах обучается 90 000 иностранных студентов.

Между тем, заместитель министра науки Салар Амоли отметил, что увеличение числа иностранных студентов связано с повышением рейтинга иранских университетов на международной арене и высоким качеством обучения в Иране.

По его словам, большинство иностранных студентов являются гражданами соседних мусульманских стран.

Заместитель министра подчеркнул, что свыше 40 иранских университетов занимают высокое место среди наиболее престижных университетов мира.

Ранее в 5-летнем плане развития Ирана прогнозировалось, что число иностранных студентов в стране должно увеличиться до 75 000. Вопреки ожиданиям, государству удалось более высокого показателя, благодаря стремительному развитию образовательной сферы в последние годы.