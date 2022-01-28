Пекин, 28 января 2022, 07:19 — REGNUM В Пекине за 2021 год наблюдался устойчивый рост внешней торговли, что подчеркивает высокую экономическую устойчивость столицы Китая, сообщило местное таможенное управление, передает агентство Синьхуа.
По данным Пекинской таможни, общая стоимость импорта и экспорта города выросла на 30,6% в годовом исчислении и достигла 3,04 трлн юаней (около $479,7 млрд) в прошлом году. Темпы роста на 9,2 процентных пункта оказались выше, чем в среднем по стране.
В разбивке импорт достиг 2,43 трлн юаней, что на 30,4% больше, чем в предыдущем году, в то время как экспорт вырос на 31,2% до 611,9 млрд юаней. В 2021 году основными импортными товарами были сельскохозяйственная продукция, сырая нефть и природный газ, в то время как экспорт медицинских материалов, лекарств и мобильных телефонов также вырос.
Частный сектор в Пекине продемонстрировал свою жизнеспособность. В прошлом году общий объем внешней торговли частных предприятий увеличился на 29% в годовом исчислении и составил более 290,3 млрд юаней. Наборы для тестирования на COVID-19 возглавили список экспорта частных компаний города.