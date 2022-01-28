Пекин, 28 января, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Пекине за 2021 год наблюдался устойчивый рост внешней торговли, что подчеркивает высокую экономическую устойчивость столицы Китая, сообщило местное таможенное управление, передает агентство Синьхуа.

Пекин

По данным Пекинской таможни, общая стоимость импорта и экспорта города выросла на 30,6% в годовом исчислении и достигла 3,04 трлн юаней (около $479,7 млрд) в прошлом году. Темпы роста на 9,2 процентного пункта оказались выше, чем в среднем по стране.

В разбивке импорт достиг 2,43 трлн юаней, что на 30,4% больше, чем в предыдущем году, в то время как экспорт вырос на 31,2% до 611,9 млрд юаней. В 2021 году основными импортными товарами были сельскохозяйственная продукция, сырая нефть и природный газ, в то время как экспорт медицинских материалов, лекарств и мобильных телефонов также вырос.

Частный сектор в Пекине продемонстрировал свою жизнеспособность. В прошлом году общий объем внешней торговли частных предприятий увеличился на 29% в годовом исчислении и составил более 290,3 млрд юаней. Наборы для тестирования на COVID-19 возглавили список экспорта частных компаний города.