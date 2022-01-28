Тегеран, 28 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 27 января старший советник министра иностранных дел Ирана в послании специальному представителю генерального секретаря ООН по Йемену Питеру Грюнбергу осудил многочисленные страдания невинного йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранский представитель в своём послании также подверг резкой критике массированные бомбардировки городов, гражданских объектов и инфраструктуры страны коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

Али Асгар Хаджи призвал Организацию Объединенных Наций и все международные органы по правам человека принять незамедлительные меры для осуждения этих зверств, нарушающих международное право.

Он также заявил: «Как показал опыт последних семи лет, совершенно очевидно, что санкции, военные конфликты и убийства людей не могут привести к разрешению йеменского кризиса».

«Решением было бы снятие осады, прекращение военных операций, а также уважение независимости и суверенитета йеменского народа», — сообщил Асгар Хаджи.