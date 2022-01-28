Оренбург, 28 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области годовой темп прироста цен в сфере услуг в декабре 2021 года составил 1,9%. Показатель оказался меньше ноябрьского на 0,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

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На инфляцию в сфере услуг значительным образом повлияла динамика цен на услуги зарубежного туризма. В конце 2021 года операторы и турагентства расширили предложения туров, в том числе за счет снятия ограничений по чартерным рейсам на популярное среди российских туристов направление — Египет. Это ускорило годовое снижение цен на отдых в Турции и ОАЭ.

В Оренбуржье отмечена самая низкая инфляция в сфере услуг в среди регионов Приволжского федерального округа.