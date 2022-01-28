Тегеран, 28 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 27 января президент Ирана Ибрагим Раиси в послании поздравил национальную сборную по футболу с успешным прохождением квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«Последовательные победы нашей национальной сборной по футболу в Катаре принесли волну радости и счастья иранскому народу», — отметил Раиси в своем послании.

Он также поздравил с этим большим успехом Верховного лидера Исламской революции Аятоллу Сейеда Али Хаменеи и благородный иранский народ.

«Это проявление динамизма и славы нации. Я искренне благодарю всех тренеров, а также игроков национальной сборной по футболу и желаю им здоровья, а также дальнейших побед на следующих этапах чемпионата», — отметил Раиси.

Ранее сборная Ирана по футболу одержала победу над Ираком со счётом 1:0, тем самым успешно пройдя отборочный этап к чемпионату мира 2022 года.