Тегеран, 28 января 2022, 08:33 — REGNUM 27 января министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в ходе встречи направил официальное приглашение эмира Катара президенту Ирана Ибрагиму Раиси принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Во время встречи президент Ирана заявил, что расширение отношений между соседними странами может укрепить безопасность в регионе. Раиси отметил, что странам-производителям необходимо активизировать сотрудничество в энергетическом секторе.
Отметив, что приоритетом нового правительства Ирана является расширение отношений с соседними странами и государствами региона, президент подчеркнул, что только конструктивное и плодотворное сотрудничество послужит миру, безопасности и прогрессу в регионе.
Он также выразил готовность Ирана сотрудничать с Катаром в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Министр иностранных дел Катара, со своей стороны, заявил, что его страна полна решимости сделать все возможное для расширения отношений с Ираном в политической и экономической областях.
Аль Тани отметил, что Катар придерживается того же мнения, что и Иран, что присутствие иностранных сил в регионе имеет негативные последствия, при этом страны региона должны прокладывать свой собственный путь к миру и прогрессу.