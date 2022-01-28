Тегеран, 28 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 27 января министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в ходе встречи направил официальное приглашение эмира Катара президенту Ирана Ибрагиму Раиси принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

U.S. Department of State Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани

Во время встречи президент Ирана заявил, что расширение отношений между соседними странами может укрепить безопасность в регионе. Раиси отметил, что странам-производителям необходимо активизировать сотрудничество в энергетическом секторе.

Отметив, что приоритетом нового правительства Ирана является расширение отношений с соседними странами и государствами региона, президент подчеркнул, что только конструктивное и плодотворное сотрудничество послужит миру, безопасности и прогрессу в регионе.

Он также выразил готовность Ирана сотрудничать с Катаром в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Катара, со своей стороны, заявил, что его страна полна решимости сделать все возможное для расширения отношений с Ираном в политической и экономической областях.

Аль Тани отметил, что Катар придерживается того же мнения, что и Иран, что присутствие иностранных сил в регионе имеет негативные последствия, при этом страны региона должны прокладывать свой собственный путь к миру и прогрессу.