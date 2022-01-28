Нанкин, Китай, 28 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Поезд, груженный 100 двадцатифутовыми единицами эквивалента товаров, отправился 24 января из города Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая в итальянский Милан, став первым грузовым поездом Китай-Европа, связывающим два города, сообщает агентство Синьхуа.

慕尼黑啤酒 Поезд. Китай

Экспортируемые товары включали автозапчасти и кухонную утварь, произведенные в Цзянсу, на сумму около $3,73 млн и, как ожидается, прибудут в Милан на поезде X8020 через 25 дней.

По данным таможни Сучжоу, в 2021 году город отправил 406 грузовых поездов Китай-Европа, что на 38,12% больше, чем в 2020 году. Общая стоимость перевезенных товаров составила около $2,25 млрд, увеличившись на 66,52%.

С 2013 года Сучжоу открыл восемь маршрутов грузовых поездов Китай-Европа в Туркестан, Юго-Восточную Азию и Европу, охватывающих более 80 городов.