Одесский район, Омская область, 28 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Прокуратура Одесского района Омской области контролирует ход расследования уголовного дела о разбойном нападении на продавца продовольственного магазина. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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Арестован 54-летний безработный местный житель, обвиняемый по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Установлено, что утром 21 января мужчина пришёл в магазин, где напал на продавца. Он ударил женщину кулаком по лицу, приставил нож к её груди, а затем к горлу. Злоумышленник потребовал передать ему деньги из кассы магазина.

Мужчина забрал около 14 тысяч рублей и начал складывать в пакет продукты питания с прилавка. Воспользовавшись моментом, продавец убежала. Обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали полицейские. Он заключён под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области под суд отдали рецидивиста, ограбившего пенсионера и напавшего на рабочего.

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