Тегеран, , 08:35 — REGNUM 27 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 333, причем 30 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Еще 30 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 333 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 14 285 новых случаев заражения COVID-19, при этом 836 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 091 880 пациентов из общего числа 6 293 695 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1294 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 601 957 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, в общей сложности 53 873 978 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.