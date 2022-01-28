Пекин, 28 января, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Согласно промышленным данным, в декабре прошлого года более 1,37 млн инвесторов открыли счета для торговли акциями на биржах Шанхая и Шэньчжэня, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (CSDC), этот показатель увеличился на 2,71% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным CSDC, к концу прошлого года число инвесторов со счетами A-акций составило 197 млн.

По данным CSDC, в 2021 году на фондовом рынке страны появилось более 19,63 млн новых инвесторов.