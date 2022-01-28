Тегеран, , 08:46 — REGNUM 27 января глава центра здравоохранения в иранской провинции Маркази объявил, что 14 605 иностранных граждан были успешно вакцинированы против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Вакцинация PublicDomainPictures

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По словам Али Али-Мохаммади, эти иностранные граждане получили на данный момент первую дозу вакцины против COVID-19. По его словам, 12 041 иностранный гражданин, проживающий в провинции Маркази, прошел повторную вакцинацию. Кроме того, 870 иностранцев получили бустерную вакцину.

В сентябре 2021 года Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов центральной иранской провинции Исфаган сообщило, что около 7500 иностранцев и беженцев, проживающих в Исфагане были вакцинированы против коронавирусной инфекции в рамках специальной программы по оказанию медицинской помощи.

Согласно последним данным, с момента вспышки в декабре 2019 года смертельный вирус в различных его разновидностях унес жизни свыше 5 640 000 человек по всему миру.