Тегеран, , 08:47 — REGNUM 27 января секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади назвал лицемерие, политизацию и политику двойных стандартов «самой большой угрозой правам человека». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарибабади сделал такое замечание в своём посте в Twitter в ответ на новость о 93 местах захоронения детей, обнаруженных возле канадской школы.

«Под землей, на которую мы ступаем, лежат тела людей, которые пожертвовали своими драгоценными жизнями во время навязанной войны. Копая землю в Канаде, вы даже можете обнаружить многочисленные останки невинных детей коренных народов!», — написал иранский представитель.

По мнению Гарибабади, самая большая угроза правам человека исходит от лицемерия, политизации и двойных стандартов целого ряда западных стран, которые тщательно пытаются «замести следы своих многочисленных злодеяний».