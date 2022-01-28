Бишкек, 28 января, 2022, 07:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 военнослужащих Киргизии пострадали в перестрелке на границе республики с Таджикистаном, 28 января сообщили в пресс-службе киргизского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось о семи пострадавших в зоне приграничного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии распространил информацию о том, что по итогам переговоров киргизские и таджикские власти договорились о полном прекращении огня в зоне конфликта на границе двух республик.

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