Тегеран, , 08:38 — REGNUM 27 января посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи подчеркнул, что сирийский кризис не имеет военного решения. По его мнению, оккупанты должны покинуть сирийскую территорию без предварительных условий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сирия Beshr Abdulhadi

«Все оккупационные силы и нежелательные иностранные военные формирования должны покинуть Сирию без предварительных условий и без промедления», — заявил Тахт Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Иранский представитель подчеркнул, что территориальная целостность и национальный суверенитет Сирии по-прежнему нарушаются в результате оккупации и агрессии со стороны Израиля и террористических группировок.

«Проблемы сирийского народа, возникшие в результате оккупации, агрессии, а также незаконных и бесчеловечных санкций, введенных США и европейскими странами, все еще стоят на повестке дня», — заявил иранский дипломат.

По мнению Раванчи, сирийский кризис должен быть разрешен мирными путями, в соответствии с принципом международного права по уважению территориальной целостности и национального суверенитета страны.