Тегеран, , 08:48 — REGNUM 27 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно отреагировал на комментарий министра иностранных дел Великобритании о том, что Иран будет нести ответственность за возможный тупик на переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

«Такие безответственные и необоснованные заявления являются еще одной картой в пустой игре обвинений Великобритании и некоторых западных стран, чтобы скрыть годы своего бездействия и поддержать незаконные, бесчеловечные по своей природе санкции США», — отметил Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что использование таких банальных заявлений и пустых угроз не уменьшит юридическую и моральную ответственность Великобритании за нарушение иранской ядерной сделки, при этом подобные высказывания ни в малейшей степени не ослабят решимость Ирана достичь прочной и надежной сделки, которая отвечала бы интересам иранского народа.

«Как уже неоднократно отмечалось, только стратегическое терпение Ирана проложило путь для переговоров на данном этапе, но ясно, что такая возможность не будет существовать вечно», — заявил Хатибзаде.

Представитель министерства иностранных дел Ирана также сообщил: «Необходимо, чтобы другие стороны сделали все, что в их силах, чтобы не упустить эту последнюю возможность за столом переговоров».