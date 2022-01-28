Пермь, 28 января, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Пермском крае прошла конференция местного отделения «Единой России», на которой партийцы избрали руководящий состав. Пост секретаря сохранил Вячеслав Григорьев, а политсовет партийного отделения подвергся существенному обновлению — почти на четверть. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

За Григорьева проголосовали 112 делегатов, за альтернативного кандидата экс-депутата Законодательного собрания Сергея Клепцина — четверо. Стоит отметить Вячеслав Григорьев является секретарём партотделения «Единой России с 2018 года.

Пост первого заместителя секретаря отделения по-прежнему будет занимать депутат Заксобрания, председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян, должности заместителей также сохранили руководитель партийной фракции в Заксобрании Юрий Борисовец и председатель комитета Заксобрания по госполитике Александр Бойченко.

Новыми заместителями выбраны экс-министр сельского хозяйства Пермского края, депутат Заксобрания Александр Козюков и лидер фракции в Пермской думе Василий Кузнецов, сменивший бывшего спикера гордумы Перми Юрия Уткина.

По данным СМИ, обновленные политсовет регионального отделения партии покинули в основном политики, проигравшие выборы или решившие не продолжать карьеру. Эксперты считают обновление существенным, но считают, что партотделение слилось с исполнительной властью, ему не хватает собственного мнения и политической позиции.