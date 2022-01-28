Токио, 28 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Японии умер 44-летний врач, которого удерживали в заложниках в одном из домов в японской префектуре Сайтама около 11 часов. Об этом 28 января сообщает телеканал NHK.

Врач

Ранее сообщалось о нападении мужчины в одном из домов в городе Фудзимино на медиков, пришедших проведать его в связи со смертью матери и выразить свои соболезнования. Врач-терапевт в ходе инцидента был ранен из охотничьего ружья и госпитализирован, второй медработник отделался порцией газа в лице из перцового баллончика. Ещё один врач, о состоянии которого не сообщалось, был взят в заложники. При этом захвативший его мужчина не выдвигал каких-либо требований.

Из близлежащих домов было эвакуировано около 100 человек, район оцеплён, в течение ночи с вооружённым мужчиной велись переговоры. Отмечается, что конфликт мог возникнуть из-за его недовольства качеством медицинских услуг, оказываемых его матери на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, взявший врача в заложники у себя дома в японском городе Фудзимино, был задержан полицией. Удерживаемого врача госпитализировали в состоянии остановки сердца и лёгких.