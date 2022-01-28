Япония, , 06:59 — REGNUM Несколько сотен молодых людей на мотоциклах забросали яйцами, камнями и петардами полицейский участок в японском городе Окинава. Об этом 28 января сообщает газета Okinawa Times.

Инцидент произошёл в ночь на 28 января, поводом для массового нападения молодых байкеров на участок полиции стал конфликт между офицером полиции и молодым человеком на мотоцикле. Полиция прибыла на одну из улиц Окинавы после жалобы местных жителей на шум от гонщиков на мотоциклах. Прибыв на место вызова, полицейские ударили дубинкой 17-летнего юношу, который проезжал мимо на мотоцикле.

Как потом оказалось, получивший удар дубинкой молодой человек не имел отношения к байкерам, а возвращался домой на мотоцикле из магазина. Очевидцы засняли момент удара на видео и опубликовали в соцсетях. Видеоролик быстро разошёлся по сети и возмущённые байкеры стали собираться возле полицейского участка и забрасывать его камнями, петардами и яйцами. Здание участка и припаркованные рядом автомобили получили видимые повреждения. Полиция пока не давала официальных комментариев по данному поводу.