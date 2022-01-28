Владивосток, , 07:06 — REGNUM Медиабратство «Киберволонтёры» в Приморье за 2021 год выявило десятки тысяч негативного контента в интернете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Добровольцы регулярно занимаются таким поиском в сети. Особое внимание уделяется пропаганде употребления наркотиков и психотропных веществ молодежью.

Отмечается, что медиабратство появилось в 2018 года в рамках федерального проекта «Безопасный интернет».

«С момента существования объединения выявлено уже около 30 тысяч деструктивных материалов. Основную часть обнаруженного контента составляют публикации по наркотической теме. Это продажа наркотиков, реклама наркотических телеграмм-каналов, пропаганда наркопотребления, втягивание несовершеннолетних в распространение наркотических веществ», — пояснили активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook заявила о снижении количества негативных комментариев в соцсети.