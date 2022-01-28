Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в Кроноцком заливе у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Martin Luff Землетрясение

По данным ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 146 километрах к востоку от села Мильково. Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Елизовском районе Камчатки зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3. Его очаг находился в 58 километрах от села Пущино на глубине 186 километров. Пострадавших не было.