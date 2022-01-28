Шарлыкский район, Оренбургская область, , 06:48 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области выявлен факт ввоза 32 лошадей из Башкирии без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением требований ветеринарного законодательства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Лошади арабской породы в загоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Владелец лошадей привлечен к административной ответственности за пренебрежение ветеринарно-санитарными правилами перевозки, перегона или убоя животных.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года в границах села Шарлык установлено два случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом. В настоящее время в границах села Шарлык наложен карантин.

«Причиной инфекционных заболеваний, в том числе бруцеллеза, является ввоз животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие места происхождения этих животных, непостановка поголовья на учет в госветслужбу и непроведение плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятий», — подчеркнули в Россельхознадзоре.