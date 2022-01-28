Киев, , 06:43 — REGNUM Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, попытался объяснить причину выбора им для исполнения со сцены песни про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Объяснения артист дал 27 января в беседе с с интернет-газетой «Страна.ua».

Сердючка поет «Батько наш Бандера» Цитата из видео «Верка Сердючка исполнила «Батько наш Бандера» на сцене «Дворца Украины»» на YouTube

По словам Данилко, в момент, когда записывалась юмористическая передача «Дизель шоу», в которой прозвучала песня, она была популярной и «вирусной» в TikTok и других соцсетях. Поэтому свой выбор для исполнения этой песни Данилко объяснил как импровизацию, без всякого политического, либо военного подтекста.

«Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того. <…> Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись», — заявил артист.

Кроме того, Данилко добавил, что людям, недовольным выбором им песни для исполнения, просто «нечем заняться» и они сами придумали повод для нападок и стали обострять ситуацию. Артист отметил, что он и его команда занимаются только поднятием настроения в тяжёлое для людей время.

Напомним, Данилко вместе со своим творческим коллективом спел со сцены в юмористической программе песню «Батько наш — Бандера», чем вызвал массу отрицательных отзывов как у российских, так и у украинских зрителей и пользователей социальных сетей.