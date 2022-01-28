Киев, 28 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, попытался объяснить причину выбора им для исполнения со сцены песни про главаря организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру. Объяснения артист дал 27 января в беседе с с интернет-газетой «Страна.ua».

Цитата из видео «Верка Сердючка исполнила «Батько наш Бандера» на сцене «Дворца Украины»» на YouTube Сердючка поет «Батько наш Бандера»

По словам Данилко, в момент, когда записывалась юмористическая передача «Дизель шоу», в которой прозвучала песня, она была популярной и «вирусной» в TikTok и других соцсетях. Поэтому свой выбор для исполнения этой песни Данилко объяснил как импровизацию, без всякого политического, либо военного подтекста.

«Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того. <…> Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись», — заявил артист.

Кроме того, Данилко добавил, что людям, недовольным выбором им песни для исполнения, просто «нечем заняться» и они сами придумали повод для нападок и стали обострять ситуацию. Артист отметил, что он и его команда занимаются только поднятием настроения в тяжёлое для людей время.

Напомним, Данилко вместе со своим творческим коллективом спел со сцены в юмористической программе песню «Батько наш — Бандера», чем вызвал массу отрицательных отзывов как у российских, так и у украинских зрителей и пользователей социальных сетей.