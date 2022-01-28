Добрянский район, Пермский край, , 06:37 — REGNUM В Пермском крае жители Пальниковского поселения Добрянского района массово пожаловались в антимонопольную службу на затягивание подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной догазификации. Об этом сообщает краевое УФАС.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Сельчане указали, что подали заявки на портал единого оператора газификации еще в октябре 2021 года, однако необходимых для подключения документов до сих пор не получили. Между тем, на рассмотрение таких заявок отводится до 30 суток. Газификации в поселении подлежат 189 домовладений.

В ходе проверки выяснилось, что три газораспределительные организации (АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Горгазсервис», ООО «Уралстрой»), сети которых расположены в границах муниципального образования, всё это время согласовывали между собой вопросы подключения домовладений. Итог этого взаимодействия остался неясен, а сами мероприятия по догазификации так и не начались.

«Новые правила подключения к сетям газораспределения чётко определяют всю процедуру, а главное — сроки реализации всех этапов газификации объекта — от подачи гражданином заявки на подключение до пуска газа в доме», — отметил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

Если в результате рассмотрения жалобы нарушения интересов граждан подтвердятся, газораспределительным организациям и их должностным лицам грозят штрафы — до 500 тыс. рублей.