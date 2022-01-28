Тбилиси, , 17:40 — REGNUM Грузинские граждане сообщают о резко возросшей за последнее время бедности в стране, сообщает 27 января Национально-демократический институт Грузии.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности. 1891

7−13 декабря прошлого года институтом по заказу министерства образования и науки Грузии был проведен телефонный социологический опрос 2 099 человек.

Большинство респондентов (75%) говорят, что за последние 10 лет бедность усугубилась. Только 6% респондентов заявило, что ситуация с бедностью улучшилась, 17% — не изменилась, а 2% не смогли дать никакого ответа.

Основной проблемой грузинского общества 32% опрошенных считают бедность, 32% — рост цен, 29% — безработицу, 16% — территориальную целостность страны, 13% — низкие пенсии, 11% — низкие зарплаты.

Напомним, что по официальным данным среднегодовой доход работающего жителя Грузии составляет чуть более 12 000 лари (около € 3 300).