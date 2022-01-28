Москва, 28 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. С «Оборонэнерго» требуют крупную сумму. Соответствующий иск почти на 300 млн рублей подало Министерство обороны России. Исковое заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Заявление от министерства подано 27 января 2022 года. Запрашиваемая сумма — 299 830 059,43 рубля. Подробности претензий пока не сообщались.

Между тем 9 февраля 2022 года также планируется заседание по иску АО к министерству, в рамках которого третьими лицами выступают управление Росреестра по Санкт-Петербургу и ФГКУ «1999 Отделение морской инженерной службы» Минобороны РФ.