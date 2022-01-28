Пекин, 28 января, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Добыча сырой нефти в Китае в прошлом году достигла почти 199 млн тонн, что на 2,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Buzzfeed.com Нефть

Согласно данным Национального бюро статистики, этот объем увеличился на 4% по сравнению с уровнем 2019 года. Только в декабре в стране было добыто 16,47 млн тонн сырой нефти, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, в прошлом году импорт сырой нефти в Китай приблизился к 513 млн тонн, что на 5,4% ниже, чем в предыдущем году.