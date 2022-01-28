Москва, , 06:32 — REGNUM В пятницу, 28 января, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 29 января в Москве облачно, снег. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст. (накануне — 746 мм рт. ст.).

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В субботу, 29 января, днём в столице ожидается — 4… — °C, по области −6… −1 °C. Облачно, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие пять дней может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы для января.

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