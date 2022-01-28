Пекин, , 06:32 — REGNUM Согласно данным Министерства транспорта, объемы перевозок грузов и пассажиров по водным путям Китая выросли на 8,2% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Объем грузоперевозок в прошлом году составил 8,24 млрд тонн. В самой южной провинции Китая Хайнань наблюдался наибольший рост объема перевозок по водным путям — на 52% в годовом исчислении. В прошлом году пассажиропоток по водным путям составил 163,37 млн человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные показали, что провинция Цзилинь на северо-востоке Китая зафиксировала самый высокий рост числа пассажирских перевозок по водным путям, увеличившись на 160,9% по сравнению с предыдущим годом.