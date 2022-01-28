Лиссабон, , 06:31 — REGNUM В Португалии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 65 706 человек. Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на португальской территории достигло 2 443 818. Также за минувшие сутки в стране скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Португалии от осложнений COVID-19 умерли 19 744 человека.

При этом отмечается, что 8,8 млн жителей Португалии полностью привились против коронавирусной инфекции. Из них более половины прошли также и ревакцинацию.