Пермь, 28 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Перми в судебном порядке с подрядчика строительства детской поликлиники ООО «Инжстрой» взыскано 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Иск был подан Управлением капитального строительства Пермского края из-за срыва контракта по возведению здания поликлиники. Арбитражный суд удовлетворил требования УКСа и взыскал с организации сумму неосновательного обогащения. Работы выполнены по договору с ненадлежащим качеством и не в полном объеме.

Согласно решению Пермского УФАС России подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Компания не будет допускаться к участию в конкурсных процедурах на строительство других социальных объектов в Прикамье.

Добавим, подрядная организация конкурс на строительство детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 выиграла в 2017 году. Предполагалось, что контакт будет исполнен до конца 2018 года. Однако обязательства не были выполнены, контракт был расторгнут.