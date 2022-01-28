Пекин, 28 января, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Поставки телефонов 5G в Китае в прошлом году составили 266 млн единиц, продолжая доминировать на рынке мобильных телефонов, согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), передает агентство Синьхуа.

Accomm.com 5G

Объем вырос на 63,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 75,9% от общего объема поставок мобильных телефонов в Китае в 2021 году. Китай выпустил в общей сложности 227 новых моделей 5G в 2021 году, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, сообщил CAICT, научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT).

Только в декабре поставки телефонов 5G выросли на 49,2% в годовом исчислении до 27,15 млн единиц. На протяжении многих лет Китай наращивал темпы развития сети 5G, и в 2021 году по всей стране было построено около 654 000 базовых станций. По данным MIIT, на сегодняшний день запущено почти 1,43 млн базовых станций 5G.