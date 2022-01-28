Пекин, 28 января, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Добыча природного газа в Китае увеличилась на 8,2% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в прошлом году общий объем добычи природного газа в стране достиг 205,3 млрд кубометров. Только в декабре добыча природного газа выросла на 2,3% в годовом исчислении до 19,2 млрд кубометров.

Согласно актуальным данным, в 2021 году страна увеличила импорт природного газа, что на 19,9% больше, чем годом ранее, и составило 121,36 млн тонн.