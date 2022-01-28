Березники, Пермский край, 28 января, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края в судебном порядке с муниципальной службы благоустройства взыскана компенсация вреда за травму, полученную ребенком на новой городской спортивной площадке. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Качели

Несчастный случай произошел в сентябре 2020 года. На спортплощадке обрушились качели, в результате ребенок получил травму позвоночника и был госпитализирован. Потребовалось длительное лечение.

Установлено, что собственником объекта является муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г. Березники». Организация допустила эксплуатацию площадки без надлежащей проверки исправного и безопасного состояния конструктивных элементов, а также не осуществляла надлежащее обслуживание, установленных спортивных сооружений.

Иск к учреждению с требованием компенсации материального и морального вреда в пользу пострадавшей семьи подал прокурор. Суд признал требования обоснованными. С ответчика взыскано 500 тыс. рублей.