Лысьва, Пермский край, 28 января, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского края вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, который признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

По данным следствия, 31 марта 2021 года полицейский получил из дежурной части информацию о правонарушении и прибыл на место происшествия для выяснения обстоятельств. Находясь на месте, правоохранитель спровоцировал конфликтную ситуацию с заявительницей, применил к ней физическую силу и оскорбил нецензурной бранью в присутствии других людей. В настоящее время мужчина уволен из правоохранительных органов.

Суд приговорил экс-сотрудника полиции к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.