Домбаровский район, Оренбургская область, 28 января 2022, 06:17 — REGNUM АО «ОРМЕТ» не будет осваивать Западно-Ащебутакский участок медно-цинковых руд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Грузовик, перевозящий руду из карьера. Гвинея
Грузовик, перевозящий руду из карьера. Гвинея
(сс) darrylkeith

Это означает, что протесты населения не прошли даром. По словам губернатора Дениса Паслера, правительство находилось в постоянном контакте со всеми сторонами, заинтересованными в разрешении ситуации вокруг месторождения: жителями Ащебутака, администрацией Домбаровского района, представителями компании, экспертами. «Сегодня найден компромиссный вариант, и это главный итог совместной работы», — сказал он.

Отказ от добычи руды возле села Ащебутак объяснили тем, что для загрузки мощностей обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ» (входит в Группу РМК) найдены альтернативные источники сырья. Предприятие продолжит работу в регионе по основному виду экономической деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население выходило на митинг против добычи медно-цинковой руды возле села. В январе 2022 года людям не позволили массовую акцию протеста из-за неблагополучной эпидситуации. Люди вышли на улицу под видом уборки снега. Сельчане считают, что добыча нанесет экологический вред, а также негативным образом отразится на здоровье.

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