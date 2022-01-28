Домбаровский район, Оренбургская область, 28 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. АО «ОРМЕТ» не будет осваивать Западно-Ащебутакский участок медно-цинковых руд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

(сс) darrylkeith Грузовик, перевозящий руду из карьера. Гвинея

Это означает, что протесты населения не прошли даром. По словам губернатора Дениса Паслера, правительство находилось в постоянном контакте со всеми сторонами, заинтересованными в разрешении ситуации вокруг месторождения: жителями Ащебутака, администрацией Домбаровского района, представителями компании, экспертами. «Сегодня найден компромиссный вариант, и это главный итог совместной работы», — сказал он.

Отказ от добычи руды возле села Ащебутак объяснили тем, что для загрузки мощностей обогатительной фабрики АО «ОРМЕТ» (входит в Группу РМК) найдены альтернативные источники сырья. Предприятие продолжит работу в регионе по основному виду экономической деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население выходило на митинг против добычи медно-цинковой руды возле села. В январе 2022 года людям не позволили массовую акцию протеста из-за неблагополучной эпидситуации. Люди вышли на улицу под видом уборки снега. Сельчане считают, что добыча нанесет экологический вред, а также негативным образом отразится на здоровье.