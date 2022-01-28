Пекин, 28 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В аэропорту Шоуду приземлился самолёт, на котором в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх прибыла сборная России по санному спорту. Самолёт со спортсменами вылетел из московского аэропорта Шереметьево вечером 27 января и приземлился в аэропорту китайской столицы в 09:35 по местному времени 28 января (04:35 мск).

Санный спорт

Россию в Пекине будут представлять одиночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич. В составе двух экипажей саней-двоек — Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. 27 января в Пекин прибыли первые спортсмены из российской олимпийской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, шестое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту по итогам последнего этапа, в рамках которого в Санкт-Морице (Швейцария) прошло также первенство Европы, заняла российская саночница Виктория Демченко.

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