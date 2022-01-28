Хьюстон, США, 28 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе, в результате которой в американском городе Хьюстон (штат Техас) были ранены трое полицейских, задержан. Об этом 27 января сообщило на своей странице в Twitter управление городской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Перед задержанием он забаррикадировался в здании, а после произвел несколько выстрелов в сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Хьюстоне неизвестный открыл огонь по людям у одного из торговых центров. Полиция сообщила, что подозреваемый скрылся с места стрельбы на автомобиле.