Канберра, 28 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Дополнительно $703 млн на защиту Большого Барьерного рифа выделит правительство Австралии. Об этом 28 января сообщает агентство Reuters.

Nasa.gov Участок Большого Барьерного рифа — вид из космоса

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пояснил, что выделенные средства в течение последующих девяти лет будут пополнять уже существующий пакет общей стоимостью 2 млрд австралийских долларов (около $1,5 млн), выделенных для защиты рифа от экологических угроз на ближайшие 30 лет.

— Крупнейший в мире коралловый риф, он находится в Тихом океане у северо-восточного побережья Австралии. Это уникальное природное образование со своей сложившейся экосистемой. В последние несколько десятилетий риф сильно страдал от деятельности человека, в том числе от загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами, а также сельскохозяйственными удобрениями, которые попадают в воду при выращивании сахарного тростника.

Отрицательное воздействие на риф оказывают и климатические изменения, а также резкий рост популяции одного из видов морской звезды, употребляющей в пищу кораллы. При этом в июле прошлого года ЮНЕСКО исключила Большой Барьерный риф из списка объектов, которым угрожает опасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о критике премьер-министром Австралии решения ЮНЕСКО о понижении статуса Всемирного наследия Большого Барьерного рифа.