Пекин, , 06:15 — REGNUM В 2021 году в Китае наблюдался рост использования общественного транспорта в городских районах, сообщает агентство Синьхуа.

Автобус

По данным Министерства транспорта, в прошлом году количество пассажирских поездок на общественном транспорте в 36 крупных городах достигло 52,95 млрд единиц, что на 19,9% больше в годовом исчислении.

В частности, число пассажиров автобусов и трамваев за этот период выросло на 11,4% в годовом исчислении, в то время как число пассажиров железнодорожного транспорта выросло на 34,3%, сообщило министерство.