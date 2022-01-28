28 января 2022 | Время чтения 6 мин

РПЦ не вмешивается в дела «албано-удинской» христианской общины, которая претендует на карабахские святыни. А вот Фанар вполне может пойти на такой шаг, основав на карабахской территории или на территории всего Азербайджана собственную епархию. Если такое произойдет – быть большому серьезному конфликту.

Станислав Тарасов, Станислав Стремидловский, , 10:39 — REGNUM



Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Русское православие начинает снова физически присутствовать на карабахской земле, и, как в XIX веке, это связанно с военными. В январе этого года пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что военнослужащие российского миротворческого контингента приняли участие в крещенских купаниях рядом с православным храмом Рождества Христова на территории размещения в Нагорном Карабахе. На праздник собралось более 500 миротворцев.

Храм Рождества Христова, первый православный в республике, появился недавно. Он был торжественно открыт в ноябре 2021 года на территории российского военного городка под Степанакертом. В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин. «Русских церквей в Карабахе, к великому сожалению, не сохранилось. Все были уничтожены большевиками в советские годы, и от этого обстоятельства возведенный русский православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное, историческое значение», — заявил тогда на церемонии председатель русской общины Степанакерта Александр Бодров.

Хотя «русская церковь» могла быть открыта в Нагорном Карабахе значительно раньше. В июне 2010 года в Степанакерте состоялась закладка православного храма Покрова Божией Матери, в которой приняли участие (на тот момент) президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян, председатель Национального Собрания Ашот Гулян, представители общественности и русской общины, делегация гостей из России. Что примечательно, чин освящения будущего храма провел сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Но стройка оказалась замороженной, и не потому, что изменилась позиция Степанакерта. Противодействие оказал Баку, на стороне которого тогда, если верить слухам, оказалась Бакинская и Азербайджанская епархия и возглавлявший ее архиепископ Александр (скончался в июне 2021 года).

Собор Пресвятой Богородицы. Степанакерт Nathan868

После окончания второй карабахской войны, когда в Нагорный Карабах пришли российские миротворцы, строительству храма для них уже ничего не смогло помешать. Баку в этой ситуации, возможно, решил не вступать в конфликт с Министерством обороны России. Помимо того, как писал азербайджанский портал Calider. az, строительство «русской церкви» шло на территории, которая «временно находится под контролем миротворческого контингента России». Слово «временно» предполагало, что после ухода миротворцев храм либо окажется опустевшим, либо с ним вообще что-нибудь «случится». Однако, если верить местным источникам, «русская церковь» сегодня оказалась востребована у самих карабахцев, которые даже приносят туда крестить своих детей.

В случае обретения Нагорным Карабахом статуса, предполагающего значительную автономию или независимость, востребованность русского православия может утвердить его в регионе всерьез и надолго. Как это уже было в XIX веке после того, как русские пришли в Карабах по итогам Русско-персидской войны 1804—1813 годов. В шушинском квартале Гумлух в 1830-х годах на средства русских военных была построена православная церковь Святого Георгия Победоносца. А в 1868 году император Александр II присутствовал на освящении церкви Преображения Господня. Однако в советские времена все православные храмы были уничтожены.

Сегодня они стали элементом политического пространства Карабаха, так как Баку начал кампанию по обвинению Степанакерта в «присвоении русских церквей» или «разрушении» их. Делается это для того, чтобы дискредитировать карабахские армян в глазах России, а также чтобы в случае возрождения русского православия в Карабахе поставить местные церковные структуры под контроль Бакинской и Азербайджанской епархии, очень сблизившейся с азербайджанскими властями и подыгрывающей им. Так, упомянутый нами выше портал Calider. az, обратив внимание на предположение ИА REGNUM о том, что «Московский патриархат с Армянской апостольской церковью договорился о создании Еревано-Армянской епархии» и поэтому «не исключено, что именно она станет правящей для православных в Нагорном Карабахе», пишет: «Если мы говорим о православных храмах в Карабахе, то подчиняться они должны только и только Бакинской и Азербайджанской епархии».

Московский патриархат взял паузу по Карабаху, и это, судя по всему, пока удерживает Баку от реализации альтернативных сценариев. Об одном из них в Карабахе рассуждали в начале прошлого года. Наши собеседники утверждали, что Азербайджан может пойти на провозглашение Албанской (Удинской) православной церкви с последующим выходом на Константинопольский патриархат с просьбой о признании ее и дарованием томоса об автокефалии. Масла в костер тогда подлил и загадочный визит главы Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Стамбул в апреле 2021 года. Там он встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем и пригласил его посетить мечети и церкви Азербайджана и Нагорного Карабаха. Это создавало острую геополитическую интригу, в которой просматривались контуры Турции.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде Armiya.az

Детали состоявшихся переговоров остаются неизвестными. На близком к Константинопольскому патриархату портале Orthodox Times сообщалось только то, что Пашазаде и Варфоломей «обсудили вопросы, связанные с продолжающимся диалогом между православием и исламом, а также другие вопросы, представляющие более широкий интерес». Но визит гостя из Баку в Стамбул нельзя было считать случайным явлением. Долгие годы Русская православная церковь выступала как миротворец и посредник в Нагорном Карабахе. «Вызовом для межрелигиозного согласия являются международные конфликты. Они не могут не отражаться на межрелигиозных отношениях, и нередко возникает угроза перенесения этих конфликтов в религиозную плоскость», — говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И далее:

«Не могу не упомянуть в связи с этим эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, где пролилась кровь, но благодаря действиям религиозных лидеров удается не допустить того, чтобы этот конфликт из политического и межэтнического был перенаправлен в межрелигиозное русло. Я находился в постоянном контакте и с католикосом всех армян, и с верховным муфтием Азербайджана, и должен сказать, что этот живой, естественный контакт содействовал тому, что религиозные лидеры настолько, насколько это было для них возможно (ведь и они находятся под сильным прессом окружающей их среды), все-таки вступили в определенный контакт, и по милости Божией вновь удалось предотвратить наполнение политического конфликта религиозным содержанием. Все это стало возможным в результате многолетних миротворческих усилий при участии Русской православной церкви».

Напомним, что согласно выработанному консенсусу: Грузия является территорией Грузинской православной церкви, Азербайджан — Русской православной церкви, а Армения — Армянской апостольской церкви. В этой связи возникал вопрос, почему духовное руководство азербайджанских мусульман идет на контакты с Фанаром, который пытается разрушить православное церковное единство. К слову, РПЦ не вмешивается в дела «албано-удинской» христианской общины в Азербайджане, которая претендует на карабахские святыни. А вот Фанар вполне может пойти на такой шаг, основав на карабахской территории или на территории всего Азербайджана собственную епархию. Если такое произойдет, быть большому серьезному конфликту.

Патриарх Варфоломей President.gov.ua

В этой связи не совсем ясна позиция официальной Анкары, которая во многом недовольна Варфоломеем. Некоторые турецкие эксперты предлагают президенту Реджепу Тайипу Эрдогану оказать содействие в учреждении турецкого экзархата Московского патриархата вместо того, чтобы терпеть «враждебный Турции и России Константинопольский патриархат». Парадокс в том, что, при всей разности и противоречивости интересов России и Турции, интересы «Третьего Рима» и «нового Османского Султаната» могут по разным причинам совпадать. Как заявил нам один турецкий собеседник, «Фанар, не просто нарушает решения Лозаннской конференции, попирает международное право, он и вмешивается во внутренние дела других стран, сеет религиозную войну на Украине в интересах США и Греции и тем самым подрывает отношения Анкары с другими государствами, и, следовательно, не может находиться на территории Турции».

Так что вокруг Нагорного Карабаха закручивается очередная острая многоходовая интрига.