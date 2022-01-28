Медногорск, Оренбургская область, , 06:14 — REGNUM В городе Медногорске Оренбургской области от муниципальных чиновников через суд добились ремонта предаварийного путепровода. Об этом сообщает областная прокуратура.

Путепровод

Установлено, что общее техническое состояние моста, расположенного в районе ул. Парковой — ул. М. Горького является предаварийным. Надзорное ведомства подало административный иск, в котором потребовало понуждения муниципальных чиновников провести капитальный ремонт путепровода, а также до начала производства ремонтных работ установить знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» с целью запрета движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Среди требований также указан габаритный контроль для проезда автомобилей шириной не более 2,30 м.

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено. В законную силу решение не вступило.