Пекин, 28 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Юань поднялся на одну позицию и стал четвертой наиболее активной валютой в сфере глобальных платежей по стоимости в декабре 2021 года с долей 2,7%, сообщила Система всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), передает агентство Синьхуа.

Baike.m.sogou.com Юань

Стоимость платежей в юанях увеличилась на 34,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в то время как в целом все валюты платежей выросли на 6,44%. С точки зрения международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань занял шестое место с долей 1,91% в декабре 2021 года.

В ноябре 2021 года юань сохранил свои позиции пятой наиболее активной валюты в сфере глобальных платежей по стоимости с долей 2,14%. С точки зрения международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань тогда занял шестое место с долей 1,38%.